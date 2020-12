Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 03:00 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht das Land mit seiner Verwaltungsstruktur für künftige Aufgaben gut gerüstet. Zur Bewältigung von Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel oder demografischem Wandel brauche es eine moderne, bürgernahe Verwaltung, erklärte Dreyer am Dienstag in Mainz anlässlich einer Feierstunde zu 20 Jahren Verwaltungsreform. „Wir können heute auf starke Mittelinstanzen schauen, die das optimale Bindeglied darstellen zwischen Kommunen und Ministerialebene.“

Am 1. Januar 2000 hatten als Ergebnis einer 1996 begonnen Reform vier Behörden ihre Arbeit aufgenommen, darunter die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord (Koblenz) und Süd (Neustadt/Weinstraße) sowie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz. Mit den neuen Behörden wurden die zuvor bestehenden Bezirksregierungen in Trier, Neustadt und Koblenz ersetzt. Die Feierstunde in der Staatskanzlei bildete den Auftakt zum Jubiläumsjahr „20 Jahre Direktionen und LUA“, das die Behörden unter anderem mit Tagen der offenen Tür feiern.

Der Reform der mittleren Verwaltungsinstanz waren seinerzeit heftige Diskussionen vorausgegangen. Die damalige Landesregierung unter Führung von Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) zielte mit der Reform auf eine straffere, effizientere und kostengünstigere Verwaltung für die Bürger. Mehrfachzuständigkeiten sollten abgeschafft, zugleich aber die Nähe zu den Regionen über Außenstellen erhalten bleiben. Durch die Reform wurden auch Hunderte Stellen eingespart. Seither sind die Aufgaben der mittleren Verwaltungsinstanz so auf die vier Behörden verteilt:

- Als zentrale Verwaltungsbehörde von Rheinland-Pfalz fungiert die ADD, die sich um kommunale, hoheitliche und soziale Aufgaben kümmert – von der Schulaufsicht bis hin zu Landwirtschaft, Weinbau und Wirtschaftsrecht. Die ADD versteht sich als Mittler zwischen Landesregierung und kommunaler Selbstverwaltung.

- Die beiden STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTIONEN SÜD UND NORD sind als obere Landesbehörden jeweils für bestimmte Aufgaben im Norden beziehungsweise Süden von Rheinland-Pfalz, aber auch für landesweite Aufgaben zuständig. Sie kümmern sich unter anderem um Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Raumordnung, Naturschutz und Bauwesen.

- Das LUA mit seinen fünf Standorten in Koblenz, Landau, Mainz, Speyer und Trier versteht sich als zentraler staatlicher Dienstleister im Verbraucher- und Gesundheitsschutz. Die rund 500 Mitarbeiter überwachen und untersuchen Lebens- und Arzneimittel sowie Kosmetik und kümmern sich um die Bekämpfung von Tierseuchen sowie den Schutz der Menschen vor ansteckenden Krankheiten. Aktuell etwa überprüft das Koblenzer Institut für Hygiene und Infektionsschutz des LUA Proben von Rheinland-Pfälzern, die sich möglicherweise mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben. Die Proben werden von den Gesundheitsämtern entnommen und ins LUA gebracht.