Mainz

Dreyer: Pandemie zeigt Bedeutung digitaler Anwendungen

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bedeutung digitaler Anwendungen für das Leben in Rheinland-Pfalz besonders deutlich gemacht. „Leistungsstarke und zukunftsfähige digitale Infrastrukturen sind grundlegend für digitales Arbeiten und digitale Bildung sowie Homeoffice bei der Pandemiebekämpfung und der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens“, sagte sie am Dienstag nach der letzten Kabinettssitzung vor der Landtagswahl am Sonntag.