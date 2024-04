Dreyer: Opfer des Genozids in Ruanda nicht vergessen

Zwischen Rheinland-Pfalz und dem ostafrikanischen Land besteht eine enge Partnerschaft. Ministerpräsidentin Dreyer nahm an einer Gedenkveranstaltung 30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda teil.

Kigali (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu aufgerufen, die Opfer des Genozids in Ruanda nicht zu vergessen. «Wir trauern um die Opfer und mit den Überlebenden», sagte Dreyer am Sonntag nach einem Trauerakt in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Zusammen mit Delegationsmitgliedern hatte sie an der zentralen Gedenkveranstaltung 30 Jahre nach dem Völkermord teilgenommen. Zwischen Rheinland-Pfalz und dem ostafrikanischen Land besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft.

Der ruandische Präsident Paul Kagame rief bei der Gedenkfeier dazu auf, Lehren aus der Geschichte seines Landes zu ziehen. «Ruandas Tragödie ist eine Warnung, dass Teilung und Extremismus zu Völkermord führen können, wenn nichts dagegen unternommen wird», sagte er vor Staatsgästen aus aller Welt. Am 7. April 1994 hatten Hutu-Milizen nach einer monatelangen, von der Regierung gesteuerten Hasskampagne gegen die ethnische Minderheit der Tutsi mit dem Morden begonnen. Innerhalb von nur 100 Tagen wurden mindestens 800 000 Tutsi und gemäßigte Hutu in dem kleinen ostafrikanischen Land ermordet.