Mainz

Dreyer: Merkel war engagierte Bundeskanzlerin in Pandemie

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Rolle der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pandemie und in den zahlreichen Ministerpräsidentenkonferenzen (MPK) gewürdigt. „Sie war immer eine engagierte Bundeskanzlerin in der Pandemie“, sagte Dreyer am Donnerstagabend in Mainz nach der MPK. „Sie war immer die Mahnende in allen Sitzungen, die wir miteinander verbracht haben, und 16 Bundesländer sind ja meistens auch nicht einer Meinung“, berichtete Dreyer. „Insofern hatte sie da auch immer ein ordnendes und gewichtiges Wort, um dann am Ende zu Kompromissen zu kommen, auch wenn es viele, viele Stunden meistens gedauert hat.“