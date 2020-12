Dreyer löst mit Äußerung zu Krawallen Oppositions-Kritik aus

Archivierter Artikel vom 25.07.2020, 12:10 Uhr

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Mit einer Interview-Äußerung zu den Sommernachtskrawallen in Stuttgart und Frankfurt hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heftige Kritik der Opposition auf sich gezogen. Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März 2021, Christian Baldauf, erklärte am Sonntag, er sei „erschüttert über die Äußerungen“ zur Polizei. Es könne nicht sein, „dass durch Politiker der Eindruck erweckt wird, man müsse den Bürger vor der Polizei schützen“.

Den Zeitungen der Funke Mediengruppe hatte Dreyer am Samstag gesagt: „Es ist wichtig, dass die Polizei in solchen Fällen präsent ist, und sie sollte den Weg der Deeskalation gehen.“ Bei den Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt gehe es „vor allem um eine Gruppe von Menschen, die unzufrieden sind, weil sie wegen Corona nicht feiern können. Da hat sich Frust angestaut und auch Hass auf Behörden und die sogenannte Obrigkeit.“ In Frankfurt und Stuttgart war es in den vergangenen Wochen an Wochenenden zu Krawallen gekommen. Gruppen überwiegend junger Menschen, viele mit Migrationshintergrund, randalierten und verletzten Polizisten.

Der rheinland-pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger twitterte mit Blick auf die Landtagswahl: „Wer wie Frau Dreyer mehr Verständnis für die „Partyszene“ hat als sie der Polizei den Rücken stärkt, gehört schlichtweg abgewählt.“ Der AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge schrieb ebenfalls auf Twitter, Dreyer habe „ihre wahre Gesinnung“ gezeigt, nämlich „Hass gegen jeden, der Uniform trägt“.

Dreyer sagte am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur: „Ich stehe selbstverständlich hinter unserer Polizei in Rheinland-Pfalz, die mit ihrer klaren Strategie aus Prävention, Deeskalation und Repression sehr erfolgreich ist.“ In aufgeheizten Situationen „lernt man bei uns schon in der Polizeischule, zu deeskalieren“. Dabei gebe es gar keinen Zweifel daran, dass Angriffe auf die Polizei Angriffe auf die gesamte Gesellschaft seien und zu Recht hart bestraft werden. „Mit Polarisierung im Zusammenhang mit Jugendkrawallen können die Probleme jedenfalls nicht gelöst werden.“