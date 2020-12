Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:40 Uhr

Dreyer lobt Merkel für Äußerungen zu Frauenquote

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Frauenquote in Unternehmen und Vorständen begrüßt. „Es ist gut, dass sich endlich die Bundeskanzlerin im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für mehr Gleichstellung stark machen will“, erklärte Dreyer am Dienstag. Widerstand aus den Reihen der CDU zeige, dass auch nach 15 Jahren mit einer Frau als Regierungschefin es nicht selbstverständlich sei, dass Frauen in Vorständen säßen.