Mainz

Dreyer lobt Erfolge heimischer Unternehmen im Corona-Kampf

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bei einem Besuch beim Mainzer Spezialglashersteller Schott die Erfolge rheinland-pfälzischer Unternehmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hervorgehoben. „Ein Impfstoff ist nichts wert, wenn man die Verpackung nicht hat. Und da kommt Schott ins Spiel“, sagte Dreyer am Montag. Das Unternehmen ist an der Produktion von Fläschchen für den Transport von Impfstoffen beteiligt. So ist laut Schott ein sehr großer Teil der Pharmaunternehmen, die einen Corona-Impfstoff entweder bereits herstellen oder noch erforschen, Kunde des Konzerns. Namen gibt Schott nicht bekannt. Nicht weit vom Schott-Sitz entfernt befindet sich die Zentrale des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech.