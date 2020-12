Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Dreyer, Lewentz und Bätzing-Lichtenthäler fehlen bei Sitzung

Drei prominente Gesichter von der Regierungsbank fehlen bei der Sondersitzung des Landtages Rheinland-Pfalz zum Nachtragshaushalt am Freitag (27. März). Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (alle SPD) werden nicht teilnehmen, wie die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Hintergrund ist, dass alle Drei mittelbaren Kontakt zu einem später positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Menschen hatten. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.