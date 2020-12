Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Dreyer kündigt Gottesdienste und Geschäftsöffnungen an

In Rheinland-Pfalz können ab 3. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden und alle Geschäfte unter Auflagen unabhängig vom Sortiment öffnen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch überraschend während einer Regierungserklärung in Mainz an. „Wir müssen die Abstands- und Hygieneregeln dringend einhalten. Das gilt bei allem, was wir in Rheinland-Pfalz ab dem 3. Mai planen“, betonte Dreyer.