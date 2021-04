Mainz

Dreyer kritisiert geplante Testpflicht für Schulen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die in der Bundes-Notbremse vorgesehene Testpflicht für Schulen kritisiert. „Kinder, die keine Einwilligung ihrer Eltern für einen solchen Test haben, haben dann keinen Anspruch, in die Schule zu gehen“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Die Kinder müssen dann in den Fernunterricht.“ Schüler sollten mit den gleichen Maß gemessen werden wie die Beschäftigten im Arbeitsleben, für die keine Testpflicht, sondern eine Testangebotspflicht gelten solle. „Die Allerallermeisten werden dieses Angebot annehmen.“