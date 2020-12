Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Dreyer: Kopf-an-Kopf-Rennen in USA zeigt Zerrissenheit

Das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl zeigt nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, wie zerrissen die Nation in den Vereinigten Staaten ist. „Ich hoffe für unsere Freunde in den USA und die vielen Amerikaner und Amerikanerinnen, die bei uns leben, dass sich die Vereinigten Staaten von den demokratischen Werten leiten lassen, die das Land groß gemacht haben“, teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz mit.