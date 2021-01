Mainz

Dreyer: Kitas bleiben für dringenden Bedarf offen

Die Kitas in Rheinland-Pfalz sollen trotz der im benachbarten Baden-Württemberg aufgetauchten Coronavirus-Varianten weiter für den dringenden Bedarf geöffnet bleiben. „Aber wir erhöhen den Schutz der Beschäftigten und Familien“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. „Die Eltern gehen mit diesem Angebot sehr verantwortlich um.“