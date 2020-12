Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Dreyer: Kinder dürfen nicht Verlierer der Krise werden

In einer Regierungserklärung vor dem Landtag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die weitere Öffnung von Kitas und Schulen als ein vorrangiges Ziel der Corona-Beschlüsse genannt. „Unsere Kinder und Jugendlichen dürfen nicht zu Verlierern der Krise werden“, sagte Dreyer am Freitag in Mainz und betonte: „Wir haben aus dem Frühjahr gelernt.“