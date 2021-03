Dreyer: Keine Bund-Länder-Runden mehr bis 3 Uhr nachts

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin will frühmorgens keine Entscheidungen mehr in den Beratungen der Länder mit Kanzlerin Merkel treffen. An den Treffen müsse sich „sehr grundsätzlich“ etwas ändern.