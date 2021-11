Mainz

Dreyer hält Debatte über Impfpflicht für notwendig

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält die Diskussion über eine Corona-Impfpflicht für sinnvoll. „Die bisherigen Erfahrungen aus der Pandemie zeigen uns, dass wir gut daran tun, immer wieder zu prüfen, was die richtigen Maßnahmen sind, um der jeweiligen Situation zu begegnen“, sagte die SPD-Politikerin Dreyer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist daher richtig, die Diskussion über die allgemeine Impfpflicht ergebnisoffen zu führen und die Argumente dafür und dagegen sorgfältig abzuwägen.“