Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 17:00 Uhr

Mainz

Dreyer: Großveranstaltungen so bald nicht wieder vorstellbar

Trotz der zuletzt sinkenden Zahlen an neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen wird sich das Leben nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht in Kürze wieder komplett normalisieren. Es werde beispielsweise nicht so schnell wieder möglich sein, zu Großveranstaltungen zu kommen, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. Am Mittwoch nach Ostern sei die Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Da werde auch über mögliche erste Lockerungen von den Auflagen nach dem 19. April gesprochen.