Mainz

Dreyer gratuliert Wissenschaftler Schöne zum 95. Geburtstag

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dem Zuckmayer-Preisträger Albrecht Schöne zum 95. Geburtstag an diesem Freitag gratuliert. „Albrecht Schöne ist einer der herausragenden und angesehensten Literaturwissenschaftler unserer Zeit, der sich große Verdienste um die deutsche Sprache erworben hat“, sagte Dreyer am Donnerstag in Mainz.