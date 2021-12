Mainz

Dreyer gratuliert neuem Kanzler – „zugewandter Politiker“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat ihrem Parteikollegen Olaf Scholz zur Wahl zum Bundeskanzler gratuliert und ihn als „zugewandten Politiker“ gelobt. „Er hört den Menschen zu, geht mit ihnen in den Dialog und hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie er dieses Land gestalten will“, sagte Dreyer nach einer Mitteilung am Mittwoch. Scholz habe schon vielfach zuverlässiges, unaufgeregtes und pragmatisches Krisenmanagement bewiesen, nicht zuletzt in der Pandemie. „Und er ist erfahren darin, Ideen in konkrete Politik zu überführen“, sagte Dreyer.