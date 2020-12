Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Dreyer gegen allgemeine Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lehnt eine allgemeine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab. Schon jetzt gebe es für viele Beschäftigte die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, etwa bei körpernahen Dienstleistungen, im Einzelhandel und Gastronomie, sagte Dreyer am Montag dem SWR. „Ich glaube, dass es derzeit keine Notwendigkeit gibt, pauschal an jedem Arbeitsplatz die Maskenpflicht einzuführen“, sagte sie zu der von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßenen Diskussion.