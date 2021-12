Trier

Dreyer gedenkt der Opfer der Amokfahrt in Trier

Ein Jahr nach der Amokfahrt in Trier gedenkt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Opfer. „Die grauenvolle Amokfahrt, bei der Menschen ihr Leben verloren haben und viele teils sehr schwer verletzt wurden, hat sich tief in das kollektive Gedächtnis von Rheinland-Pfalz eingegraben“, teilte Dreyer am Mittwoch per Facebook mit. „Auch ein Jahr danach macht mich diese furchtbare Tat immer noch fassungslos.“ Dreyer, die in Trier zu Hause ist, wird gegen Mittag am ökumenischen Gedenkgottesdienst im Trierer Dom teilnehmen.