Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 05:10 Uhr

Mainz

Dreyer für Solarzellenpflicht in Gewerbe- und Neubaugebieten

Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sind soziale und ökologische Nachhaltigkeit die größten Herausforderungen der Zukunft. „Solarzellen auf Gewerbe- und in Baugebieten zur verpflichtenden Aufgabe zu machen, kann ich mir in der nächsten Legislaturperiode sehr gut vorstellen“, sagte Dreyer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einige Bundesländer machten dies auch bereits vor. „Wenn eine Gemeinde Solarzellen für ein neues Baugebiet verpflichtend macht, ist das auch sinnvoll.“ Dreyer gab aber auch zu Bedenken: Es gebe auch sensible Bereiche, wie denkmalgeschützte Gebäude.