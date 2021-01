Mainz

Dreyer für Fortsetzung der Ampel-Koalition

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würde die Ampel-Koalition nach der Landtagswahl am 14. März gerne fortsetzen. Einen „sehr gut ausgehandelten Koalitions-Vertrag“ und „ein sehr guter menschlicher Umgang miteinander“ hätten die vergangenen fünf Jahre der einzigen Ampel-Koalition in Deutschland erfolgreich gemacht, sagte die Regierungschefin am Mittwoch in Mainz. „Es wäre schön, wenn man in so einer Atmosphäre weiter regieren könnte.“