Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Dreyer für bundesweite Definition von Großveranstaltungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erhofft sich von dem Treffen ihrer Amtskollegen mit der Kanzlerin am Donnerstag eine gemeinsame Definition von Großveranstaltungen. Bislang hätten sich erst wenige Bundesländer festgelegt und dabei schwanke die Teilnehmerzahl zwischen 100 und 1000, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Wenn es keine bundesweite Einigung gebe, werde sich Rheinland-Pfalz im Anschluss an das Treffen festlegen. Großveranstaltungen wie Konzerte oder Feste sind bis mindestens 31. August verboten.