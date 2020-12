Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 10:10 Uhr

Mainz

Dreyer für allgemeingültige Tarifverträge von Pflegepersonal

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich angesichts der Zunahme schwerer Corona-Erkrankungen und Engpässen in den Krankenhäusern für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte ausgesprochen. „Für eine langfristige Pflege-Strategie ist es wichtig, dass wir zu einer besseren Bezahlung kommen“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Dazu brauchen wir allgemeingültige Tarifverträge.“ Für die Menschen in den Pflegeberufen sei die Zunahme der schweren Verläufe eine „enorme Belastung“.