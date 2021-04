Mainz

Dreyer freut sich über SPD-Kanzlerkandidatenkür

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat anlässlich des Machtkampfs in der Union zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder ihre eigene Partei gelobt. „Ich bin froh, als SPD-Frau sagen zu dürfen: Wir haben unsere Kandidatenkür wirklich sehr gut hingekriegt, sehr menschlich, sehr miteinander, sehr geschlossen – und darüber freue ich mich“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Wir arbeiten daran, die Corona-Krise in den Griff zu kriegen. Und ich hoffe sehr, dass die CDU/CSU auch bald wieder so weit ist.“