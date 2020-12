Mainz

Dreyer findet in Corona-Krise Halt in ihrer Familie

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer findet in der Corona-Krise vor allem Halt in ihrer Familie. „Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Jahr, und es ist auch unglaublich kräftezehrend“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der beste Halt ist nach wie vor für mich meine eigene Familie. Das ist allen voran natürlich mein Mann“, sagte Dreyer, die mit dem früheren Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen verheiratet ist. „Das ist sehr wichtig, denn es gibt wenig Atempausen und das Thema Corona ist auch sehr belastend, denn es ist eine große Verantwortung und auch Sorge um die Gesundheit unserer Bevölkerung und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“, betonte Dreyer.