Mainz

Dreyer: Es wird kein Impfstoff liegenbleiben

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass in Rheinland-Pfalz auch bei der erwarteten Steigerung der Liefermengen im Frühjahr kein Corona-Impfstoff liegenbleiben wird. „Da bin ich sehr sicher“, sagte sie am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht in das Problem kommen werden, dass der Impfstoff, der da ist, nicht verimpft werden kann.“