Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 10:50 Uhr

Beirut/Mainz

Dreyer erschüttert über Explosion in Beirut

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich erschüttert über die Explosion in Beirut mit mindestens 100 Toten und Tausenden Verletzten gezeigt. „Die Bilder, die uns gestern erreicht haben, sind zerstörend. Wir sind mit Gedanken bei den Menschen vor Ort. Es ist einfach nur furchtbar, was dort passiert ist“, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. „Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung sehr schnell angeboten hat zu helfen, und auch andere Länder das getan haben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Hilfe erforderlich ist.“