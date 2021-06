Mainz

Dreyer: Einrichtung von „Zukunftsrat“ in der Staatskanzlei

Die rheinland-pfälzische Landesregierung sucht in den anstehenden Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft Unterstützung aus der Wissenschaft. In ihrer ersten Regierungserklärung nach der Erneuerung der Ampel-Koalition kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch einen „Zukunftsrat für nachhaltige Entwicklung“ an. In dieser an die Staatskanzlei angebundenen „Ideenschmiede“ sollen Wissenschaftler und weitere Akteure die Landesregierung beraten. Als Vorsitzende wurde die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, die Soziologin Jutta Allmendinger, berufen.