Dreyer: Einhaltung der Notbremse statt vorgezogenem Treffen

Dreyer hatte zuletzt vor Ostern ihre Absicht bekräftigt, an dem Anfang März von Bund und Ländern beschlossenen Stufenplan festzuhalten und betont, dieser werde in Rheinland-Pfalz auch konsequent umgesetzt. Sie hatte sich daher bereits am Montag vergangener Woche gegen vorgezogene Bund-Länder-Beratungen vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 12. April ausgesprochen.

Der stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionschef der CDU im Landtag, Christian Baldauf, unterstützt dagegen den Vorschlag seines Parteivorsitzenden Laschet nach einem kurzen und harten Lockdown. Zugleich warf Baldauf der Landesregierung vor, beim Impfen inzwischen merklich nachgelassen zu haben. Nach dem Bundesländer-Vergleich des Robert Koch-Instituts lag Rheinland-Pfalz am Montag bei den Erstimpfungen noch mit 13,2 Prozent leicht über dem Bundesdurchschnitt von 12,7 Prozent. Bei den Zweitimpfungen liegt es mit 4,6 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,5 Prozent.

