Dreyer dringt auf Bund-Länder-Beratungen am Dienstag

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hofft auf vorgezogene Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag. „Wir werden überlegen bis Anfang nächster Woche, wenn wir uns mit der Bundeskanzlerin treffen, hoffentlich am Dienstag, welche Maßnahmen wir zu ergreifen haben“, sagte die SPD-Politikerin am Freitagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“. Die SPD-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wollen sich laut Dreyer mit der Bundeskanzlerin und Wissenschaftlern schon früher als geplant treffen – ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Schalte für den 25. Januar angesetzt.