Mainz

Dreyer: „Die Familien sind am Limit“

Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich einhellig für eine Stärkung des Bildungssystems ausgesprochen. „Die Familien sind am Limit“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend in einer SWR-Fernsehdebatte. Auf den Vorwurf ihres Herausforderers Christian Baldauf (CDU), dass die Digitalisierung der Schulen zu langsam vorangehe, entgegnete sie, dass Rheinland-Pfalz „digital im Sommer wahnsinnig aufgerüstet“ habe. Allerdings sei die WLAN-Anbindung der Schulen in erster Linie Aufgabe der Kommunen.