Dreyer: Datenschutz ist kein Selbstzweck

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat beim Festakt zum 50. Geburtstag des Landesdatenschutzgesetzes die Wichtigkeit des Themas in Zeiten der Digitalisierung betont. «Datenschutz ist kein Selbstzweck», sagte sie am Mittwoch im Plenarsaal des Landtages in Mainz. Es gehe darum, Bürgerinnen und Bürgern zu ihren Rechten zu verhelfen.

Heutzutage gelte, einerseits den Schutz von Daten im Blick zu haben und gleichzeitig die Chancen von Daten zu nutzen. Dreyer verwies etwa auf das Potenzial von Patientendaten für klinische Studien bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Rheinland-Pfalz war mit seinem 1974 in Kraft getretenen Landesdatenschutz einer der Vorreiter. Das rheinland-pfälzische Gesetz war das weltweit dritte nach Hessen und Schweden.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz