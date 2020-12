Mainz

Dreyer: Corona-Beschränkungen auch noch nach dem 10. Januar

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht noch keine Lockerung des Lockdowns. „Leider sind die Zahlen wegen der Weihnachtstage noch uneindeutig“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen. „Es bedarf mehr Zeit, bis wir an eine Lockerung denken können. Sicher ist, dass es daher auch noch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben wird.“