Mainz/Aachen

Dreyer bei Gedenkgottesdienst zur Flutkatastrophe in Aachen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird für einen Ökumenischen Gedenkgottesdienst zur Flutkatastrophe nach Aachen reisen. Der gemeinsame Gottesdienst der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen im Aachener Dom am kommenden Samstag (28. August) sei ein wichtiges Element der Trauerarbeit, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Dienstag mit.