Dreyer: Bei Abzug der US-Truppen Unterstützung vom Bund

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Fall eines Abzugs von US-Truppen aus Rheinland-Pfalz Unterstützung von der Bundesregierung gefordert. „In Rheinland-Pfalz sind 18 500 von insgesamt 34 500 US Soldaten in ganz Deutschland stationiert“, sagte Dreyer am Mittwoch in Berlin. „Diese Zahlen machen deutlich, dass Rheinland-Pfalz für den Fall eines Truppenabzuges besonders hart betroffen wäre und die Unterstützung des Bundes benötigt.“ Dies habe sie auch gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht.