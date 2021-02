Mainz

Dreyer begrüßt schnellere Impfungen für Lehrer und Erzieher

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Möglichkeit für ein schnelleres Impfen von Lehrkräften an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erziehern in Kitas begrüßt. Das Land werde nun den Beschäftigten zeitnah ein Impfangebot machen, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthaler (beide SPD) am Montagabend mit. Nähere Einzelheiten wollte Dreyer am Dienstag nach der Sitzung des rheinland-pfälzischen Ministerrates erläutern.