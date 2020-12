Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Dreyer: Baldige Regelung zu Touristen aus Corona-Hotspots

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Vorgehen nach den Corona-Ausbrüchen in Teilen Nordrhein-Westfalens bis zum Ferienbeginn in dem Nachbarland an diesem Wochenende regeln. Zuvor solle noch mit Tourismusverbänden und kommunalen Spitzenverbänden gesprochen werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz nach einem Treffen des sogenannten Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz mit gesellschaftlichen Gruppen an.