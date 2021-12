Dreyer: Ahrthal-Hilfe zeigt Solidarität der Menschen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Blick auf die Situation im Ahrtal fünf Monate nach der Flutkatastrophe die enorme Hilfsbereitschaft vieler Menschen hervorgehoben. „Im Ahrtal können wir sehen, wie solidarisch Menschen sind, völlig selbstlos, und es ist ein ganz, ganz schöner Beweis dafür, dass unsere Gesellschaft zusammenhält“, sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk.

In der kurzen Zeit des Wiederaufbaus sei schon „wahnsinnig viel“ erreicht worden, betonte die Regierungschefin. So stehe die Kläranlage in Sinzig wieder zur Verfügung, die Bahnverbindung sei auf einer Teilstrecke von acht Kilometern Länge wiederhergestellt, Telekommunikation und Strom gingen wieder, der Verkehr über die Ahr funktioniere mit Behelfsbrücken. „Und immer, wenn ein Problem aufgetaucht ist, hat man sehr unkonventionell, sehr unbürokratisch das Problem gelöst.“

Trotzdem sei noch viel zu tun. Im Untersuchungsausschuss müsse nun die Aufklärung weiter vorangetrieben werden „Denn wir wollen natürlich alle auch wissen – das sind wir ja auch den Opfern gegenüber schuldig -, was ist da passiert und hätte man Dinge anders machen können oder müssen“, sagte Dreyer.

Bei dem extremen Hochwasser Mitte Juli kamen 134 Menschen ums Leben, mehr als 750 wurden verletzt, Tausende Häuser wurden beschädigt oder zerstört.

