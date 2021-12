Mainz

Dreyer: „2021 war ein schweres Jahr“

Ihre Familie gibt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer Kraft. „2021 war ein schweres Jahr“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Glück und Leid waren so nah beieinander wie ich es in meinem ganzen politischen Leben noch nie zuvor erlebt habe.“ Die Belastungen in Folge der anhaltenden Corona-Pandemie und die Katastrophe im Ahrtal, nannte die Regierungschefin als herausragende Beispiele – und zugleich als große Herausforderungen für 2022. Dreyer ist seit Mitte der 1990er Jahre hauptamtlich in der Politik.