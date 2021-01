Dresden

Dresden dreht Rückstand und besiegt Kaiserslautern 4:3

Dynamo Dresden ist mit einem Sieg in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga gestartet. Der Spitzenreiter bezwang am Samstag trotz eines zweimaligen Rückstands den 1. FC Kaiserslautern mit 4:3 (2:1). Kenny Prince Redondo (13./58.) hatte die Gäste je zweimal in Führung gebracht, Kevin Ehlers (46./Eigentor) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch Christoph Daferner (32.), Philipp Hosiner (45./82.) und Ransford Königsdörffer (74.) drehten die Partie für das Team von Markus Kauczinski gleich zweimal.