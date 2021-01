Morbach/Westerburg

Dreikönigstag: Mäßiger Andrang in Mittelgebirgen

Am Dreikönigstag hat sich der Andrang in den winterlichen Mittelgebirgen in Rheinland-Pfalz zwar in Grenzen gehalten. Allerdings befürchtet die Polizei am nächsten Wochenende teils einen neuen Ansturm und wieder Verkehrsprobleme. Vom Erbeskopf, dem höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter), wurden am Mittwoch keine gravierenden Zwischenfälle gemeldet, wie ein Polizeisprecher in Morbach sagte. Allerdings blieben die Zufahrtsstraße L 164 und der Parkplatz beim Erbeskopf vorerst bis zum 15. Januar gesperrt – auch wegen der Gefahr von Schneebruch, also herunterbrechenden Ästen.