Dreijähriger von Fahrrad angefahren und schwer verletzt

Neuhofen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Kleinkind schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntag mit. Demnach war der dreijährige Junge am Samstagabend in Neuhofen plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Fahrrad erfasst worden. Die Radfahrerin entfernte sich den Ermittlern zufolge unerlaubt vom Unfallort. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt nach Angaben der Polizei unter anderem einen Knochenbruch im Unterschenkel.