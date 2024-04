Drei Viertel der Kinder wachsen mit Geschwistern auf

Die meisten Kinder in Rheinland-Pfalz leben mit Geschwistern in einem Haushalt. Am Mittwoch stehen Geschwister besonders im Fokus.

Bad Ems (dpa/lrs). Drei Viertel der Kinder in Rheinland-Pfalz wachsen mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester auf. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag zum Tag der Geschwister an diesem Mittwoch (10. April) mit. 2023 lebten demnach von insgesamt 704.400 Kindern unter 18 Jahren 535.900 Kinder mit Geschwistern in einem Haushalt. Fast die Hälfte der Kinder (47 Prozent) hatte genau ein Geschwisterkind. Dabei spielte keine Rolle, ob es sich um leibliche Geschwister, Adoptiv- oder Stiefgeschwister handelte.

In Familien mit verheirateten Eltern lebten demnach mehr Kinder mit Geschwistern zusammen als in anderen Familienformen. Zudem lebten Kinder mit Migrationshintergrund vergleichsweise öfter in kinderreichen Familien, hieß es.

Die Daten basieren auf den Erstergebnissen des Mikrozensus 2023. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.