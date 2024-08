Drei Verletzte und hoher Schaden bei Garagenbrand

Am Nachmittag brennt eine Garage, das Feuer greift auf ein Wohnhaus über. Drei Menschen werden verletzt – und der Schaden ist hoch.

Anzeige

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Brand in Neustadt an der Weinstraße leicht verletzt worden. Das Feuer habe am Nachmittag von einer Garage auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen, teilte die Polizei mit. Dieses sei evakuiert worden.

Es entstand demnach ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt, die Polizei ermittelt.