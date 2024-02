Drei Verletzte bei Unfall nahe Schweich

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Schweich (dpa/lrs) – Drei Menschen sind am Freitag bei einem Autounfall in der Nähe von Schweich (Kreis Trier-Saarburg) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 61 Jahre alter Autofahrer hatte auf der B53 links abbiegen wollen und das entgegenkommende Auto einer 41-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 61-Jährige und dessen Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten. Die Frau des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen auch ins Krankenhaus. Die Straße war am Unfallort zunächst für eineinhalb Stunden voll gesperrt.