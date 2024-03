Drei Verletzte bei Schlägerei in Germersheimer Gaststätte

Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte werden drei Männer verletzt. Sie sollen von einer deutlich größeren Gruppe angegriffen worden sein.

Germersheim (dpa/lrs) – In der Nacht zum Samstag soll es zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Germersheim gekommen sein. Dabei seien drei Männer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Laut Zeugen sollen sie zuvor von 10 bis 15 Personen angegriffen worden sein. Dabei sollen die Angreifer auch Pfefferspray versprüht haben. Die Suche nach den Tätern blieb zunächst erfolglos, wie es hieß. Die Verletzten mussten den Angaben zufolge nicht medizinisch behandelt werden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

