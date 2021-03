Überherrn

Drei Verletzte bei Fast-Frontalcrash im Landkreis Saarlouis

Ein Beinahe-Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Überherrn im Landkreis Saarlouis ist nur knapp glimpflich ausgegangen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, obwohl an beiden Autos Totalschäden entstanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 61-Jähriger verlor demnach wegen eines medizinischen Notfalls am Montag auf der L350 zwischen den Ortsteilen Felsberg und Altforweiler die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr.