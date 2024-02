Drei Verletzte bei Brand in Asylbewerberunterkunft

ARCHIV – Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Horbach (dpa/lrs). Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Horbach im Westerwald haben drei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Montabaur sagte, brach das Feuer am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen in einem Zimmer eines Bewohners aus. Die Ermittlungen zu den Ursachen liefen noch.

In dem Wohnhaus sind laut Polizei 19 Asylbewerber untergebracht. Die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Asylbewerber seien von der Ortsgemeinde anderweitig untergebracht worden.

