Drei Verletzte bei Autounfall im Westerwaldkreis

Von dpa/lrs

Bei einem Autounfall im Westerwaldkreis sind drei Menschen verletzt worden. Ein 82-Jähriger war am Freitag mit seinem Auto in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall nahe Hilgert leicht verletzt, die 58 Jahre alte Beifahrerin des jüngeren Mannes trug schwere Verletzungen davon. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.